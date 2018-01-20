10 قتلى بينهم 7 مدنيين حصيلة القصف التركى على عفرين السورية

10 قتلى بينهم 7 مدنيين حصيلة القصف التركى على عفرين السوريةالسبت، 20 يناير 2018 11:34 م
القصف التركي علي عفرين
(أ ف ب)
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قتل عشرة أشخاص بينهم سبعة مدنيين السبت جراء القصف التركى على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية فى شمال سوريا، وفق ما أفاد متحدث كردى.
وقال الناطق الرسمى باسم وحدات حماية الشعب الكردية فى منطقة عفرين بروسك حسكة: "حصيلة شهدائنا السبت عشرة أشخاص هم سبعة مدنيين، بالإضافة إلى مقاتلتين اثنتين من وحدات حماية المرأة الكردية ومقاتل من وحدات حماية الشعب الكردية".
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