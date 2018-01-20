10 أسباب لانهيار القطاع الصناعى بشركات قطاع الأعمال العام تعرف عليها





كتب عبد الحليم سالم

يعانى القطاع الصناعى بشركات قطاع الأعمال العام ، من تدهور كبير نتيجة إهمال خلال 20 سنة مضت ، ورغم النمو الذى حققته الشركات ، إلا إن الشركات الصناعية ، هى الأبرز فى الخسارة تجاوزت خساراتها العام الماضى نحو 5 مليارات جنيه.

وأبرز الشركات الصناعية الخاسرة 23 شركة غزل ونسيج وملابس ، وشركة القومية للأسمنت ، الحديد والصلب ، والدلتا للصلب ، والمطروقات والمواسير ، وسيجوارت وراكتا ومطابع محرم ، والنحاس ، وميتالكو ، والدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة ، وعدد من شركات الأدوية وشركات أخرى.

وخلال أخر عامين تحسن أداء الشركات نتيجة الخطة السباعية لوزير قطاع الأعمال العام السابق الدكتور أشرف الشرقاوى ، مما يستوجب مواصلة العمل بها ، مع الوزير الجديد خالد بدوى شريطة ضخ دماء شابة لرئاسة الشركات.

اليوم السابع يبرز أهم 10 أسباب لخسارة الشركات.



1. ترك مجالس إدارات فاشلة ، وبعضها لديه مخالفات كبيرة فى إدارة الشركات سنوات طويلة.

2.عدم وجود حوكمة وشفافية فى الشركات ، مما أدى لتعاظم خسائرها دون محاسبة فى ظل إهمال المتابعة.



3. منح رؤساء مجالس الإدارات مكافآت ضخمة رغم تحقيق خسائر .

4.منح عمال الشركات أرباح سنوية ، بالمخالفة للقانون ، مما زاد من الأعباء المالية لها.



5.عدم سداد فؤائد القروض ، مما ضاعفها عشرات المرات.

6. ترك المعدات والآلات بدون تحديث ، مما أدى لتراجع المنتجات.



7. خسارة الأسواق التصديرية نتيجة سوء حالة المنتجات ،وإرتفاع تكلفتها مقارنة بالمنتجات المنافسة.

8. فتح باب التعيينات ، لدرجة أن أغلب الشركات تحولت لشركات عائلية مما أصبح عبئاً على الشركات نتيجة إرتفاع الرواتب.



9. إهمال التدريب المستمر ، مما حول العمال إلى طاقة عاطلة.

10. إفتقاد الشركات للمحاسبة ، وسياسة الثواب والعقاب وتحولها إلى عزب خاصة لمجالس الإدارات ، مما ساهم فى تراجعها.