ولى عهد أبوظبى يبحث مع وزير الخارجية الإيطالى العلاقات المشتركة بين البلدين





أبوظبى (أ ش أ)

بحث ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت، مع وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى أنجلينو ألفانو، الذى يزور الإمارات حاليا لحضور الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجى بين الإمارات وإيطاليا، بحث العلاقات المشتركة بين البلدين، والمستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام، أن ابن زايد رحب بالوزير الإيطالى، وبحث معه علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إضافة إلى استعراض جهود البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وجرى خلال اللقاء - الذى حضره وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - استعراض أهم محاور الحوار الاستراتيجى والأفكار التى تدعم رغبة البلدين وحرصهما على تعزيز وتوثيق التعاون السياسى والاقتصادى والاستثمارى بينهما.