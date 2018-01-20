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وكيل تضامن الأقصر: 40 عارضا من مختلف المحافظات يشاركون بمعرض "ديارنا"

السبت، 20 يناير 2018 12:00 ص
وكيل تضامن الأقصر: 40 عارضا من مختلف المحافظات يشاركون بمعرض "ديارنا" وكيل التضامن وقيادات المحافظة داخل فعاليات معرض ديارنا


الأقصر – أحمد مرعى
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صرح أحمد عبيد الشاذلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالأقصر، أنه تم إفتتاح معرض "ديارنا" بنجاح كبير بمشاركة 40 عارض لدعم الأسر المنتجة العاملة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتهم في زيادة الدخل، برعاية غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي ويوفر عرض المنتجات في ميدان أبو الحجاج الأقصري بوسط مدينة الأقصر.

وأوضح أحمد عبيد الشاذلي، أن المعرض يحتفل بتلك الأسر المميزة التي قدمت منتجات جميلة يدوية في أكثر من 30 بايكة من القاهرة وسوهاج وأسوان وأهل النوبة والقليوبية ودمياط بالإضافة إلى عارضين من الأقصر، حيث إنه تم تنظيم المعرض بساحة ميدان أبو الحجاج لكونها في قلب مدينة الأقصر ويقصدها الجميع من مختلف مدن المحافظة مما يساعد في جذب وتسويق كبير للمنتجات للمصريين والأجانب والسياح من مختلف دول العالم.

وقال وكيل تضامن الأقصر، إنه يشارك فى المعرض الشركة القابضة للغزل والنسيج (المحلة- كفر الدوار- الشوربجى) وممثلو مشروعات متناهية الصغر من مستفيدى الصندوق الاجتماعى بالأقصر، بالإضافة إلى منتجات البيت النوبى والمركز الحضرى بالأقصر، حيث يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إقامة معرض للحرف اليدوية التراثية فى الكويت فى الفترة من 18 إلى 22 فبراير المقبل وأنه سيتم اصطحاب 3 مدربين مصريين محترفين لإقامة ورشات تدريبية للراغبين فى تعلم الحرف اليدوية.

 


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