وزير الزراعة يبحث مع نظيره الألمانى تكثيف التعاون البحثى وتبادل الخبرات





كتب عز النوبى

شهد اليوم الأول لزيارة الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، للعاصمة الألمانية برلين نشاطاً مكثفاً، حيث عدد من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المسؤلين الدوليين على رأسهم: نظيره الألمانى، ونظيرته الزامبية، والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو".

وخلال لقائه و "كريستيان شميدت" وزير الزراعة الألمانى و ألكسندر رضوان عضو البرلمان الألمانى، أعرب البنا عن حرصه على تكثيف فرص التعاون بين مصر وألمانيا فى المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، لافتاً الى أن هناك علاقات تعاون قوية تربط بين البلدين فى المجالات المختلفة.

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع الذى حضره السفير بدر عبدالعاطى سفير مصر فى ألمانيا، والدكتور محمود مدنى رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية أن يشمل التعاون بين الجانبين تبادل الخبرات فى مجالات البحث العلمى الزراعى، وزيادة فرص التدريب للباحثين والطلاب المصريين فى مجال الزراعة، والمنح التدريبية، بما يساهم فى تعزيز قدراتهم، ونقل التكنولوجيات الحديثة فى هذا المجال إلى مصر.

وأشار البنا إلى أن القيادة السياسية فى مصر والحكومة الحالية حريصة على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، خاصة فى المجالات المرتبطة بالزراعة نظراً لأهميتها في تحقيق التنمية الزراعية، لافتاً إلى أنه تم إصدار قانون جديد للاستثمار فى مصر، والذى يقدم مزايا متعددة تجذب المستثمرين وتضمن الاستقرار.

وقال وزير الزراعة إن هناك عدد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى والعملاقة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستغير وجه مصر بالكامل، باعتبارها مشروعات متكاملة زراعية صناعية عمرانية، ستساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وفتح فرص عمل كبيرة للشباب وتحقق الأمن الغذائي، لافتاً الى ان تلك المشروعات ستعزز من الفرص الإستثمارية الكبرى في مصر.

وأوضح البنا أن مجالات التعاون بين مصر وألمانياً من الممكن ان تشمل أيضاً زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المختلفة، لافتاً الى أن مصر اتخذت عدد من الإجراءات الحجرية والمعملية مؤخراً، ساهمت فى زيادة الفرص التصديرية للحاصلات الزراعية المختلفة، وفتح أسواق جديدة لها فى الخارج، كذلك يجرى حالياً إجراء تعديلات جديدة فى قوانين الحجر الزراعى لما يتوافق مع الظروف المصرية وكذلك للتواكب مع المستجدات العالمية.

وأكد وزير الزراعة، أهمية أن يشمل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين أيضاً: استنباط أصناف جديدة من المحاصيل المختلفة مقاومة للأمراض والجفاف، وغير شرهه للمياه، فضلاً عن مجالات ادارة المياه المستخدمة فى الرى، كذلك التعاون فى إقامة مشروعات التصنيع الغذائي لتحقيق قيمة مضافة للحاصلات الزراعية، فضلاً عن التعاون فى تطوير التعليم الفنى الزراعى، بما سيكون له دور هام فى تحقيق التنمية الزراعية.

وشارك وزير الزراعة فى ورشة العمل التى تم إقامتها تحت عنوان: " تشكيل مستقبل الثروة الحيوانية: استدامة، مسئولية، كفاءة"، حيث بحثت عدداً من الموضوعات المتعلقة بالمخاطر الصحية للحيوان، التى قد تنتقل للإنسان، فضلاً عن كيفية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى المتسببة فى تغير المناخ من الحيوانات المجترة، وآثار تغير المناخ على المراعى والاعلاف وصحة الحيوان، فضلاً عن طرق مساعدة الحيوان الصغير لزيادة دخله.

والتقى وزير الزراعة على هامش ورشة العمل " دورا سيليا" وزيرة الزراعة بدولة زامبيا، حيث بحثا سبل تكثيف التعاون الزراعي بين البلدين، لافتاً إلى أن القيادة السياسية المصرية، حريصة على تكثيف التعاون بين مصر وكافة الدول الافريقية، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة لكافة دول القارة السمراء، وتحقيق الأمن الغذائي لأبنائها.

وقال البنا إن هناك مزرعة مصرية مشتركة مع دولة زامبيا، وتعتبر واحدة من أهم مشروعات التعاون الزراعي بين البلدين، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال إكساب العاملين الزامبيين في هذه المزرعة المهارات والخبرة الفنية اللازمة.

وخلال لقائه و " جوزيه دا سيلفا" والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة في عدد من بلدان المنطقة لتحقيق التنمية فيها، ودعم المشروعات المرتبطة بالإمن الغذائي، مشيراً الى أهمية المنتدى الدولي للاستثمار الزراعي في مصر،والذي عقد في ديسمبر الماضي في مصر، بالتعاون مع منظمة الفاو، مما كان فرصة هامة وجيدة لتعزيز فرص الاستثمار الزراعي في مصر والترويج له على المستوى الدولى.

كما بحث وزير الزراعة خلال لقاءه ورئيس مركز البحوث النباتية الألماني، سبل التعاون في مجالات ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة، وتربية النبات لتحمل الجفاف، فضلا عن الاقتصاديات والتخطيط في المناطق المستصلحة الجديدة.

وتضمن اللقاء أيضا امكانية تبادل الدارسين والمنح التعليمية للدراسات العليا، فضلا عن الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال الصوب الزراعية لإنتاج الخضر بجودة مرتفعة، كما تم الاتفاق على وضع جدول زمني ووثيقة للتعاون بهذه المجالات يتم مناقشتها الاسبوع المقبل.