وزير الخارجية التونسى يستقبل القيادى الفلسطينى عزام الاحمد





تونس أ ش أ

استقبل وزير الشؤون الخارجية التونسى، خميس الجهيناوى القيادى والوزير الفلسطينى السابق عزام الأحمد.

وتطرق اللقاء، الذى حضره السفير الفلسطينى بتونس هايل الفاهوم، الجمعة، إلى مستجدات الوضع فى الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية فى ظل الاجتماعات المنتظرة على المستويين الاقليمى والدولى والتى ستبحث فى جزء من أعمالها سبل إحياء مسار السلام فى المنطقة.

وجدد الوزير التونسى - حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية - تأكيد موقف بلاده الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى الشقيق ولنضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا تأييد كل الجهود الرامية إلى تجاوز حالة الجمود الحالية التى تشهدها القضية الفلسطينية وحرصها على أن تستعيد صدارة اهتمام الرأى العام الدولي.

من جهته، نوه القيادى الفلسطينى إلى دعم تونس المتواصل للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة، وبمواقفها المناصرة لنضالاته المشروعة من أجل تحقيق دولته المستقلة.