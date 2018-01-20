وزيرة الهجرة تزور انجلترا لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

وزيرة الهجرة تزور انجلترا لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسيةالسبت، 20 يناير 2018 11:21 ص
نبيله مكرم وزيره الهجره
كتب محمود راغب
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توجهت السفيرة "نبيلة مكرم" وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى العاصمة البريطانية لندن، للبدء فى جولة مع الجاليات المصرية بالخارج.
وقالت وزيرة الهجرة إن هدف الزيارات، نقل إنجازات الدولة واستعراض أهم المشروعات التى تحققت خلال السنوات الأربع الماضية وحث المصريين بالخارج علي المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية، ونقل التحديات التى تواجه المرحلة المقبلة وأهمية التكاتف وتنسيق الجهود الوطنية لعبورها.
كما تقدم الوزيرة شرحا متكاملا لآلية التصويت للمواطنين بالخارج وأماكن اللجان و تجيب على تساؤلات الجالية بأوروبا حول مختلف القضايا.
تأتى زيارة نبيلة مكرم عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ترشحه لدورة رئاسية جديدة، بالأمس، فى ختام مؤتمر "حكاية وطن"، الذى وجه خلاله رسالة بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية واختيار أى من المرشحين بحرية تامة.
ومن المنتظر أن تشارك وزيرة الهجرة فى حفل تنصيب الدكتور "ناصر فؤاد" كأول نائب لورد مصرى لمقاطعة شيشاير ببريطانيا، حيث تأتى مشاركة الوزيرة فى مراسم تنصيبه، واستلامه وثيقته الخاصة به، تلبية لدعوة منه لحضور الحفل.
حيث يضم الوفد المرافق للوزيرة اللواء "سمير طه" مساعد وزير الدولة للهجرة لشئون الجاليات، بحضور 82 مدعو على رأسهم وزيرة الهجرة والسفير المصرى لدى لندن "ناصر كامل" وحرمه.
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