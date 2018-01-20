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وزيرا "السياحة والعدل" يصلان مقر الاستثمار استعدادا للقاء رئيس الوزراء

السبت، 20 يناير 2018 12:42 م
وزيرا "السياحة والعدل" يصلان مقر الاستثمار استعدادا للقاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء


كتبت هند مختار
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وصل كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمستشار حسام عبد الرحيم ، وزير العدل، لمقر هيئة الاستثمار استعداد للقاء المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء. 
 
ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء بعد قليل فى أول أيام عودته لمهام عمله رسميا بعد العملية الجراحية وفترة النقاهة التي قضاها.
 
 
 

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