وزيرا "السياحة والعدل" يصلان مقر الاستثمار استعدادا للقاء رئيس الوزراء





كتبت هند مختار

وصل كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمستشار حسام عبد الرحيم ، وزير العدل، لمقر هيئة الاستثمار استعداد للقاء المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء.

ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء بعد قليل فى أول أيام عودته لمهام عمله رسميا بعد العملية الجراحية وفترة النقاهة التي قضاها.