وزيرا "السياحة والعدل" يصلان مقر الاستثمار استعدادا للقاء رئيس الوزراء

وزيرا "السياحة والعدل" يصلان مقر الاستثمار استعدادا للقاء رئيس الوزراءالسبت، 20 يناير 2018 12:42 م
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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وصل كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والمستشار حسام عبد الرحيم ، وزير العدل، لمقر هيئة الاستثمار استعداد للقاء المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء.
ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء بعد قليل فى أول أيام عودته لمهام عمله رسميا بعد العملية الجراحية وفترة النقاهة التي قضاها.
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