وحدات حماية الشعب الكردية: لا اشتباكات مع الجيش التركى حتى الآن

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أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية، أنه لا توجد اشتباكات مع الجيش التركى حتى الآن خلال هجوم الأخير على مدينة عفرين الحدودية مع سوريا.

وقال المتحدث باسم الوحدات الكردية - طبقا لقناة "سكاى نيوز" مساء اليوم السبت- "لا اشتباكات مع الجيش التركى حتى الآن بل مناوشات على أطراف عفرين".

وكانت وحدات حماية الشعب الكردية قد وصفت المزاعم التركية بشن هجمات عبر الحدود فى مدينة "عفرين" بأنها "خاطئة".. وقالت إن مزاعم شنها هجمات عبر الحدود فى تركيا ادعاءات كاذبة تستخدمها أنقرة مبررا لعملية عسكرية فى سوريا.

يشار إلى أن الرئيس التركى رجب أردوغان قد قال فى وقت سابق إن العملية العسكرية فى عفرين بدأت فعليا على الأرض، مشيرا إلى أن هدف جيشه المقبل سيكون مدينة "منبج" التى تسيطر عليها القوات الكردية.