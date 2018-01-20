وحدات الحماية الكردية تعلن سقوط جرحى بالغارات التركية على عفرين

وحدات الحماية الكردية تعلن سقوط جرحى بالغارات التركية على عفرينالسبت، 20 يناير 2018 05:28 م
عفرين
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق
أعلنت وحدات الحماية الكردية، عن سقوط جرحى بالغارات التركية على منطقة عفرين، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.
فيما أعربت الخارجية الروسية، عن قلقها تجاه العملية العسكرية التركية ىف عفرين، داعية لضبط النفس.
إضافة تعليق
بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى
لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة