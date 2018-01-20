وحدات الحماية الكردية تعلن سقوط جرحى بالغارات التركية على عفرين





كتب محسن البديوى

أعلنت وحدات الحماية الكردية، عن سقوط جرحى بالغارات التركية على منطقة عفرين، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

فيما أعربت الخارجية الروسية، عن قلقها تجاه العملية العسكرية التركية ىف عفرين، داعية لضبط النفس.