هاشتاج "الريس المصرى" يدخل قائمة الصدارة بـ"تويتر".. ومغردون: بالتوفيق ياريس





كتبت – شرويت ماهر

حرص عدد كبير من الشعب الإماراتى على مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد إعلان ترشحه لفترة رئاسية ثانية، من خلال هاشتاج "الريس المصرى"، الذى تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بأبو ظبى.

خلال الهاشتاج أعرب العديد من المغردين العرب سعادتهم بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث كتب مغرد باسم "شامس بو صدام" عبر الهاشتاج :" الشعب المصرى لن يفرط فى الرئيس المصرى الذى منذ توليه للحكم وهو يبنى مشاريع ويعمل بجده وإخلاص لتنمية مستقبل مصر، أم الاخوانجية وقناة الجزيرة تريد إثارة أى فتنة ولكن لا يعلمون بأن السيسى لهم بالمرصاد دائما".





وأضاف عبد الله جمعة البلوشى عبر هاشتاج "الريس المصرى": "فخامة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر، بالتوفيق ياريس".





وتابعت مغردة باسم "بنت سلمان" عبر الهاشتاج قائلة :"الرئيس المصرى يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2018 لفترة ثانية، وستبقى مصر بإذن الله عصية على الحاقدين والمتآمرين على أمنها وأستقرارها، بالتوفيق وربنا يحفظ أم الدنيا".





وكتب عبد العزيز الخميس :"اعلن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى مساء يوم الجمعة رسميا ترشحه لانتخابات الرئاسة لفترة رئاسية ثانية، 4 سنوات عجاف قادمة عليكم يا أخوان ويا نظام الحمدين، وإن شاء الله وبحوله وقوته عز وتمكين ورخاء لمصر".





وأضافت دكتورة هدى جنات عبر هاشتاج الريس المصرى :"قد يظهر أن الرئيس المصرى السيسى لم يقدم أى شئ لمصر حتى الساعة، ولكنه فى الحقيقة قدم لها كل شئ، بمجرد أن أنقذها من سيطرة جماعة الأخوان".





وشارك محمد الخالد عبر الهاشتاج قائلا :"مع إعلان الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ترشحه لفترة رئاسية ثانية يكمل فيها مسيرة الإنجازات، يجب أن نتذكر القرار الصائب الوحي الذى قام به المخلوع مرسى العياط عام 2012 وهو تعيين الفريق أول السيسى قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع، شكرا للقدر".





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية 2018 لفترة ثانية، من مؤتمر حكاية وطن.