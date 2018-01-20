موسكو "قلقة" إزاء الهجوم التركى فى سوريا وتدعو إلى "ضبط النفس"السبت، 20 يناير 2018 05:27 م
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
(أ ف ب)
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أعربت روسيا السبت عن "قلقها" حيال إعلان تركيا بدء هجوم برى وجوى فى شمال سوريا على وحدات حماية الشعب الكردية التى تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، داعية الى "ضبط النفس".
وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان إن "موسكو قلقة حيال هذه المعلومات"، مضيفة "ندعو أطراف المواجهة إلى ضبط النفس".
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