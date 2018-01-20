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موسكو تحض واشنطن على إثبات اتهاماتها لروسيا بانها تساعد كوريا الشمالية

السبت، 20 يناير 2018 06:18 ص
موسكو تحض واشنطن على إثبات اتهاماتها لروسيا بانها تساعد كوريا الشمالية سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى


الامم المتحدة (أ ف ب)
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حض وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الجمعة، واشنطن على أن تُثبت بالأدلّة اتهاماتها بأنّ موسكو تساعد بيونج يانج على الالتفاف على العقوبات الدولية، وصرح لافروف بمؤتمر صحافى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك "يقولون لدينا معلومات ولكن سرّية، هذا سرّي".

وأضاف وزير الخارجية الروسى "نحن بحاجة الى وقائع إذا ما أردنا اجراء مفاوضات ومحادثات بشأن هذه العقوبات" المفروضة على بيونج يانج.

وقال إنّه يمكن للولايات المتحدة أن تُعبّر عن مخاوفها لدى لجنة العقوبات فى الامم المتحدة ولكنّها لم تقدّم بعد شكوى كما انها لم تُعط "وقائع محددة".

وكان الرئيس الاميركى دونالد ترامب قد ندّد الاربعاء بموقف روسيا فى الملف الكورى الشمالي، معتبرا انها تقوض الجهود الدولية القائمة لعزل نظام كيم جونغ-اون.

وقال ترامب فى مقابلة مع وكالة رويترز ان "روسيا لا تساعدنا البتة حول كوريا الشمالية"، واضاف "ما تقوم به الصين لمساعدتنا تُضعفه روسيا"، فى اشارة منه الى تطبيق العقوبات الدولية الهادفة الى اجبار نظام كوريا الشمالية على التخلى عن سلاحه النووي.

ومنتصف ديسمبر، اسف ترامب لموقف موسكو حيال هذا الملف وقال "الصين تساعد (لكن) روسيا لا تساعد"، واذ رفض ان يكشف ما اذا كان تواصل، فى شكل او فى اخر، مع الزعيم الكورى الشمالي، ابدى الرئيس الاميركى تحفظه عن فاعلية تواصل مماثل.

وقال "أنا مستعد للجلوس (الى طاولة مفاوضات) لكننى لست واثقا بان هذا الامر سيحل المشكلة. انا غير مقتنع بان المحادثات تفضى الى اى شيء مهم"، مكررا اقتناعه بان اسلافه من الرؤساء افتقروا الى الحزم.


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