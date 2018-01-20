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السبت، 20 يناير 2018 04:29 م
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مواطن يمزق جسد صديقه فى الأقصر بسبب خلافات عائلية

السبت، 20 يناير 2018 02:48 م
مواطن يمزق جسد صديقه فى الأقصر بسبب خلافات عائلية جثة،ارشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت إدارة البحث الجنائى بالأقصر من ضبط مرتكب واقعة مقتل أحد الأشخاص في أرمنت.

تلقت أجهزة الأمن بلاغاً بالعثور على ا"علاء ع.ع" ،مقيم بناحية الرزيقات بحرى بأرمنت "جثة هامدة" داخل زراعات القصب خلف منزل أهليته وبه عدة طعنات متفرقةبالجسم.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "محمود م.ح" ، مقيم الرزيقات بحرى بدائرة مركز شرطة أرمنت ، والذى يرتبط بعلاقة قرابة وصداقة بالمجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث مركز شرطة أرمنت من ضبط المتهم  ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة ، والملابس التى كان يرتديها أثناء الواقعة وعليها آثار دماء المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

 

 

 


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