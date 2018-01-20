مقتل 20 حوثيا فى قصف لمقاتلات التحالف العربى على جبهة الساحل الغربى باليمن

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أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم السبت، بمقتل 20 من ميليشيات الحوثى فى قصف لمقاتلات التحالف العربى ومواجهات مع قوات الشرعية فى جبهة الساحل الغربى فى اليمن.



كان الجيش اليمنى قد أعلن - أمس - مقتل ما لا يقل عن 100 من عناصر ميليشيات الحوثى خلال أسبوع من المواجهات التى شهدتها محافظة صعدة، معقلهم الرئيسى أقصى شمال البلاد.