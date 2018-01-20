مصرع شخصين فى حادث تصادم بطريق معمل القزاز بكفر الدوار

تصادم - أرشيفيه
البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق
لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم "توك توك" وسيارة ميكروباص بطريق معمل القزاز بكفر الدوار.
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بحادث تصادم بطريق معمل القزاز بدائرة المركز، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية "توك توك" بمنطقة معمل القزاز التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار.
أسفر الحادث عن وفاة شخصين وتم نقل الجثتين لمستشفى كفر الدوار العام وجارٍ تحرير المحضر اللأزم.
إضافة تعليق
بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى
لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة