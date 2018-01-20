مصرع شخصين فى حادث تصادم بطريق معمل القزاز بكفر الدوار





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم "توك توك" وسيارة ميكروباص بطريق معمل القزاز بكفر الدوار.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بحادث تصادم بطريق معمل القزاز بدائرة المركز، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية "توك توك" بمنطقة معمل القزاز التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار.

أسفر الحادث عن وفاة شخصين وتم نقل الجثتين لمستشفى كفر الدوار العام وجارٍ تحرير المحضر اللأزم.