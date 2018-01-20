video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 03:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخصين فى حادث تصادم بطريق معمل القزاز بكفر الدوار

السبت، 20 يناير 2018 08:41 م
مصرع شخصين فى حادث تصادم بطريق معمل القزاز بكفر الدوار تصادم - أرشيفيه


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم "توك توك" وسيارة ميكروباص بطريق معمل القزاز بكفر الدوار.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مساعد وزير الداخلية  مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بحادث تصادم بطريق معمل القزاز بدائرة المركز، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية "توك توك" بمنطقة معمل القزاز التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الدوار.
 
أسفر الحادث عن وفاة شخصين وتم نقل الجثتين لمستشفى كفر الدوار العام وجارٍ تحرير المحضر اللأزم.  
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع سائق إثر اشتعال النيران بسيارته فى البحيرة

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

مديرية أمن البحيرة

حوادث كفر الدوار



لا تفوتك
الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

"س" و "ج".. دليلك الكامل لفهم قضية الكنائس غير المرخصة فى مصر

"س" و "ج".. دليلك الكامل لفهم قضية الكنائس غير المرخصة فى مصر

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة