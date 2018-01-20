مصرع سائق إثر اشتعال النيران بسيارته فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقى سائق مصرعه إثر اشتعال النيران بسيارته بطريق شمال التحرير دائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة. تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير، باشتعال سيارة بطريق شمال التحرير بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ومركز شرطة أبو المطامير إلى مكان الحادث بقرية الجمل التابعة لشمال التحرير بدائرة المركز، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وأسفر الحرق عن وفاة السيد صبحى السيد محمود، قائد السيارة، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.