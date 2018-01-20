video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 06:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع سائق إثر اشتعال النيران بسيارته فى البحيرة

السبت، 20 يناير 2018 08:33 م
مصرع سائق إثر اشتعال النيران بسيارته فى البحيرة حريق سيارة - أرشيفية


البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق

لقى سائق مصرعه إثر اشتعال النيران بسيارته بطريق شمال التحرير دائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة. تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير، باشتعال سيارة بطريق شمال التحرير بدائرة المركز.

 

وانتقلت قوات الحماية المدنية ومركز شرطة أبو المطامير إلى مكان الحادث بقرية الجمل التابعة لشمال التحرير بدائرة المركز، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

 

وأسفر الحرق عن وفاة السيد صبحى السيد محمود، قائد السيارة، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير، وجارٍ تحرير المحضر اللازم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 3 سيارات مبلغ بسرقتهم فى حملة مرورية بالبحيرة

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

مديرية أمن البحيرة

حريق سيارة

ابو المطامير



لا تفوتك
الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

"س" و "ج".. دليلك الكامل لفهم قضية الكنائس غير المرخصة فى مصر

"س" و "ج".. دليلك الكامل لفهم قضية الكنائس غير المرخصة فى مصر

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة