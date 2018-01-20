video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 03:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع أسرة مكونة من زوجين وابنتهما بسبب تسرب غاز فى إمبابة

السبت، 20 يناير 2018 07:47 م
مصرع أسرة مكونة من زوجين وابنتهما بسبب تسرب غاز فى إمبابة جثة - أرشيفية


كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

أدى تسرب غاز إلى مصرع أسرة مكونة من زوجين وابنتهما بإمبابة، حيث تم العثور عليهم مفارقين الحياة داخل الشقة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على 3 جثث داخل شقة بإمبابة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة زوجين وابنتهما.

 

وكشفت المعاينة والتحريات أن تسرب غاز أدى إلى تعرضهم للاختناق ومفارقتهم الحياة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باختناق إثر تسرب الغاز بالمنيا الجديدة

أخبار الحوادث

تسرب غاز

إمبابة

أمن الجيزة



لا تفوتك
الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

"س" و "ج".. دليلك الكامل لفهم قضية الكنائس غير المرخصة فى مصر

"س" و "ج".. دليلك الكامل لفهم قضية الكنائس غير المرخصة فى مصر

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة