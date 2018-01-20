مصرع أسرة مكونة من زوجين وابنتهما بسبب تسرب غاز فى إمبابة





كتب بهجت أبو ضيف

أدى تسرب غاز إلى مصرع أسرة مكونة من زوجين وابنتهما بإمبابة، حيث تم العثور عليهم مفارقين الحياة داخل الشقة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على 3 جثث داخل شقة بإمبابة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة زوجين وابنتهما.

وكشفت المعاينة والتحريات أن تسرب غاز أدى إلى تعرضهم للاختناق ومفارقتهم الحياة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.