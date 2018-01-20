مصدر: قرار ضبط المسئولين عن وفاة شاب بمركز علاج إدمان غير مرخص يصدر قريبا





كتب بهجت أبو ضيف

ذكر مصدر بمديرية أمن الجيزة أن مسئولى مركز علاج الإدمان غير المرخص، الذى شهد وفاة شاب أثناء تلقيه العلاج بالبدرشين لم يتم التحقيق معهم حتى الآن لعدم صدور قرار بضبطهم من جانب نيابة بولاق الدكرور التى تتولى التحقيق فى الحادث.

وأضاف المصدر أن النيابة تنتظر صدور تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة الشاب "محمد إبراهيم"، لاتخاذ قرار الضبط والإحضار من عدمه، حيث أن نتيجة التقرير سيتضح من خلالها وجود شبهة جنائية فى وفاة الشاب، أم أن الوفاة طبيعية.

ومن جانبه طالب والد الشاب بشن حملات من جانب الأجهزة الرقابية المختصة على مراكز علاج الإدمان غير المرخصة لإغلاقها، ومحاكمة العاملين بها، قبل سقوط ضحية جديدة، مؤكدا أن ابنه تعرض للاعتداء من جانب مسئولى المركز الذى كان يتلقى العلاج به بالبدرشين مما أسفر عن مقتله.

كانت تحريات مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور كشفت أن مركز علاج الإدمان الذى شهد الحادث بالبدرشين، لا يعمل به أى أطباء، وأن مالكه يتولى إدارته، وهو شخص حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وكان يعمل مندوب مبيعات سابقا بدولة خليجية.

وأضاف المصدر، أن المركز غير حاصل على أى تراخيص من وزارة الصحة لمزاولة نشاطه، وفور وفاة الشاب "محمد" بداخله، أغلقه العاملون به، وتبين أنه عبارة عن فيلا مستأجرة بمنطقة سقارة بالبدرشين.

وتضمن التقرير الطبى الخاص بالكشف على الشاب، أن جثته بها إصابات وجروح بالفم وآثار بالرقبة من الجانبين، بالإضافة إلى اشتباه كسر بقاع الجمجمة.