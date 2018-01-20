مشادات كلامية بين وفد لبنانى وأمن مطار القاهرة بسبب الأحذية

كتب أحمد حمادة

نشبت مشادات كلامية بين وفد لبنانى ضمن المشارك فى مؤتمر نصرة القدس الذى نظمه الأزهر الشريف، وأفراد الأمن، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره.

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الوفد اللبنانى المشارك فى مؤتمر نصرة القدس نشبت مشادات كلامية بين أفراد الوفد وأفراد الأمن، وذلك بعد رفضهم خلع الأحذية أثناء إجراءات التفتيش؛ وأضافت المصادر أن المقدم خالد الخراشى رئيس نوبتجية الشرطة قام بالاتصال بمكتب الخارجية، والذى أوصى الوفد اللبنانى بضرورة الالتزام بالتعليمات الأمنية، وخضع الوفد للتعليمات ولحق بالطائرة التى تأخر إقلاعها حوالى 30 دقيقة.