مسلمو الكونغو الديموقراطية يطالبون السلطات بعدم قمع مسيرة الكاثوليك





(أ ف ب)

(أ ف ب)

حض مفتى المسلمين فى جمهورية الكونغو الديموقراطية السبت، السلطات على عدم "قمع" مسيرة جديدة للكاثوليك مناهضة لبقاء الرئيس جوزف كابيلا فى الحكم ومقررة الأحد.

وقال الشيخ على مويني:"أطالب السلطات بتجنب قمع مسيرة الكاثوليك هذا غدا الأحد ومواكبة المتظاهرين".

وأضاف: "إذا قرروا قمع (المسيرة) فلن يكون هناك سلام. ولكن إذا تركوا المسيرة تنظم فسيحترمون الدستور والسلام سيسود".

وأوضح الشيخ موينى الذى يمثل نحو عشرة ملايين مسلم من أصل سبعين إلى ثمانين مليون كونغولى أنه "لا يشجع ولا يمنع" المسلمين الكونغوليين من المشاركة فى مسيرة الكاثوليك "ما دامت ستبقى سلمية".

وأسفر قمع مسيرة سابقة لمعارضى كابيلا من الكاثوليك فى 31 ديسمبر 2017 عن ستة قتلى بحسب الأمم المتحدة، الأمر الذى نفته السلطات.

والجمعة، هاجم مفتى المسلمين الحكم فى البلاد وعدم وفاء السلطات بالتزاماتها بعد انتقادات وجهها رئيس اساقفة كينشاسا الكاردينال لوران مونسنغو إلى هذه السلطات ومثله قس بروتستانتي.

ويطالب منظمو التحرك الكاثوليك الرئيس كابيلا بأن يعلن على الملأ أنه يعتزم مغادرة السلطة وباحترام اتفاق سياسى بين الغالبية والمعارضة وقع نهاية 2016.