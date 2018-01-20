"مستثمرى أكتوبر" تبحث مع 3 جهات حكومية مشكلة الصناعات الهندسية "المغشوشة"





كتب هانى الحوتى

تلتقى جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، خلال الأسبوع الجارى 3 جهات حكومية وهى وزارة التموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، وذلك لبحث أزمة منتجات الصناعات الهندسية "المغشوشة" الواردة من الصين.

وقال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن مصانع الصناعات الهندسية، اشتكت من غرق السوق المصرى مؤخراً، بمنتجات صينية متدنية الجودة وبأسعار رخيصة، مما سبب أولا أزمة فى تسويق المنتجات المصرية، و ثانيا تأثير تلك المنتجات على المشروعات المستخدمة لها سلباً.

وأضاف شعبان، لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية تحركت سريعاً لمواجهة تلك الأزمة قبل تفاقمها، ولذا تواصلت مع وزارتى المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك، والصناعة والتجارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك لضبط الشحنات المغشوشة من تلك المنتجات قبل دخولها السوق المحلية، بالإضافة إلى التواصل مع وزارة التموين لشن حملات على الأسواق لضبط تلك المنتجات متدنية الجودة والتى قد تؤثر سلباً على المشروعات المستخدمة لها.