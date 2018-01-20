مسئول كردى: ضربات تركيا فى عفرين تستهدف مناطق سكنية

مسئول كردى: ضربات تركيا فى عفرين تستهدف مناطق سكنيةالسبت، 20 يناير 2018 06:14 م
ضربات جوية - صورة أرشيفية
كتب آسر أحمد
إضافة تعليق
أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن الغارات التركية على منطقة عفرين فى سوريا تستهدف مناطق سكنية بحسب ما صرح به مسئول بالإدارة الذاتية لعفرين.
إضافة تعليق
بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى
لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة