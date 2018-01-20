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مسئول كردى: ضربات تركيا فى عفرين تستهدف مناطق سكنية

السبت، 20 يناير 2018 06:14 م
مسئول كردى: ضربات تركيا فى عفرين تستهدف مناطق سكنية ضربات جوية - صورة أرشيفية


كتب آسر أحمد
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أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن الغارات التركية على منطقة عفرين فى سوريا تستهدف مناطق سكنية بحسب ما صرح به مسئول بالإدارة الذاتية لعفرين.


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