مسئول كردى: ضربات تركيا فى عفرين تستهدف مناطق سكنية





كتب آسر أحمد

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن الغارات التركية على منطقة عفرين فى سوريا تستهدف مناطق سكنية بحسب ما صرح به مسئول بالإدارة الذاتية لعفرين.