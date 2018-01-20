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مسئول تركى: عملية عفرين تستهدف إنهاء سيطرة المسلحين الأكراد وتحرير المنطقة

السبت، 20 يناير 2018 03:40 م
مسئول تركى: عملية عفرين تستهدف إنهاء سيطرة المسلحين الأكراد وتحرير المنطقة الجيش التركى بعفرين


رويترز
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قال مسؤول تركي كبير لرويترز إن عملية الجيش التركى فى منطقة عفرين السورية تستهدف تحريرها من سيطرة المسلحين الأكراد من وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطى.

وقال المصدر إن ما وصفه بتحرير منبج المجاورة من سيطرة المسلحين سيأتى بعد عملية عفرين مشيرا إلى أن العمليات تهدف إلى إعادة البناء الاجتماعى والاقتصادى فى المنطقة. 

وأعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن أنقرة "بدأت عمليا" هجوما لطرد المقاتلين الأكراد من بلدة عفرين السورية.

وقال أردوغان فى خطاب متلفز فى مدينة كوتاهية إن "عملية عفرين بدأت عمليا على الأرض، ومنبج ستكون التالية" فى إشارة إلى بلدة سورية أخرى يسيطر عليها الأكراد.

وبدأ الجيش التركى اتخاذ أولى الخطوات التصعيدية ضد الفصائل الكردية المسيطرة على شمال سوريا، وبدأت القوات التركية منذ فجر أمس الجمعة بقصف عدد من القرى فى مدينة عفرين شمالى سوريا.

 

 


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