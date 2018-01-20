مسئول تركى: عملية عفرين تستهدف إنهاء سيطرة المسلحين الأكراد وتحرير المنطقة





رويترز

قال مسؤول تركي كبير لرويترز إن عملية الجيش التركى فى منطقة عفرين السورية تستهدف تحريرها من سيطرة المسلحين الأكراد من وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطى.

وقال المصدر إن ما وصفه بتحرير منبج المجاورة من سيطرة المسلحين سيأتى بعد عملية عفرين مشيرا إلى أن العمليات تهدف إلى إعادة البناء الاجتماعى والاقتصادى فى المنطقة.

وأعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن أنقرة "بدأت عمليا" هجوما لطرد المقاتلين الأكراد من بلدة عفرين السورية.