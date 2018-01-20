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مسؤول فى البيت الأبيض: مشاركة ترامب فى منتدى دافوس محل بحث

السبت، 20 يناير 2018 11:36 م
مسؤول فى البيت الأبيض: مشاركة ترامب فى منتدى دافوس محل بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب


(رويترز)
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قال مايك مولفانى مدير الميزانية فى البيت الأبيض اليوم السبت إن سفر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للمشاركة فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا الأسبوع المقبل صار محل بحث بعد وقف أنشطة الحكومة الاتحادية.

وكان ترامب ألغى رحلة إلى منتجعه فى فلوريدا مطلع هذا الأسبوع بعدما تسبب خلاف فى الكونجرس حول الميزانية فى وقف نشاط الحكومة الاتحادية اليوم السبت.

وقال مولفانى "الرئيس لن يذهب إلى فلوريدا ونبحث (مسألة المشاركة في) دافوس من منظور الرئيس ومن منظور الحكومة على أساس يومي".


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