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مسؤول تركى: قصف استهدف وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطى فى عفرين

السبت، 20 يناير 2018 04:21 م
مسؤول تركى: قصف استهدف وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطى فى عفرين عفرين


رويترز
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قال مسؤول تركى كبير، اليوم السبت، أن مقاتلات تركية قصفت أهدافا تابعة لوحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطى فى عفرين بسوريا.

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز إن عملية الجيش التركى فى منطقة عفرين السورية تستهدف تحريرها من سيطرة المسلحين الأكراد من وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطى.

وقال المصدر إن ما وصفه بتحرير منبج المجاورة من سيطرة المسلحين سيأتى بعد عملية عفرين مشيرا إلى أن العمليات تهدف إلى إعادة البناء الاجتماعى والاقتصادى فى المنطقة. 

 


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