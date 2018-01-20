مدرس يتهم طالبا بالتعدى عليه بالضرب داخل الفصل فى مدرسة بالمنيا

اتهم معلم بمدرسة ثانوية فى المنيا، أحد الطلاب بالتعدى عليه بالضرب داخل الفصل.

تلقى مأمور قسم شرطة المنيا، بلاغا من "هشام م ن" 28 سنة، مدرس بإحدى المدارس الفنية، اتهم "أمين ن" 17 سنة، طالب فى المدرسة، بالتعدى عليه وإصابته داخل الفصل، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم ضبط الطالب، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه