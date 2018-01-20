مدرس يتهم طالبا بالتعدى عليه بالضرب داخل الفصل فى مدرسة بالمنيا

مدرس يتهم طالبا بالتعدى عليه بالضرب داخل الفصل فى مدرسة بالمنياالسبت، 20 يناير 2018 01:57 م
معلم - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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اتهم معلم بمدرسة ثانوية فى المنيا، أحد الطلاب بالتعدى عليه بالضرب داخل الفصل.
تلقى مأمور قسم شرطة المنيا، بلاغا من "هشام م ن" 28 سنة، مدرس بإحدى المدارس الفنية، اتهم "أمين ن" 17 سنة، طالب فى المدرسة، بالتعدى عليه وإصابته داخل الفصل، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم ضبط الطالب، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه
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