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مدرس يتهم طالبا بالتعدى عليه بالضرب داخل الفصل فى مدرسة بالمنيا

السبت، 20 يناير 2018 01:57 م
مدرس يتهم طالبا بالتعدى عليه بالضرب داخل الفصل فى مدرسة بالمنيا معلم - أرشيفية


المنيا- حسن عبد الغفار
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اتهم معلم بمدرسة ثانوية فى المنيا، أحد الطلاب بالتعدى عليه بالضرب داخل الفصل.
 
تلقى مأمور قسم شرطة المنيا، بلاغا من "هشام م ن" 28 سنة، مدرس بإحدى المدارس الفنية، اتهم "أمين ن" 17 سنة، طالب فى المدرسة، بالتعدى عليه وإصابته داخل الفصل، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم ضبط الطالب، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه
 
 
 
 
 

 


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