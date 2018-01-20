محكمة جنايات دمنهور تحيل أوراق شقيقين بكفر الدوار لمفتى الجمهورية





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم ثروت رئيس المحكمة وعضوية المستشارين يحيى عبدالمعز شاهين، والسيد محمود السيد، اليوم السبت، بإحالة أوراق شقيقين لفضيلة مفتى الجمهورية لقيامهم بذبح شخص أثناء معاتبة لهما للإبلاغ عنه هو وأشقائه والتسبب فى حبسهم.

ترجع أحداث الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار، بشأن بلاغ المستشفى العام بوصول "ت.ع.ج" 35 سنة عاطل، مصابا بجرح قطعى بالشريان الرئيسى من الناحية اليسرى للرقبة وتوفى.

وبسؤال شقيقه "م.ع.ج" 33 سنة سائق، اتهم كلا من "أ.ع.ا" 49 سنة عاطل، و "خ.ع.ا" 54 سنة عاطل بالتعدى على شقيقه بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة المتهم الأول، لمعاتبة المجنى عليه لهما للإبلاغ عنه هو وأشقائه والتسبب فى حبسهم.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم برئاسة المقدم حسام أبو وافية من ضبط المتهمين، وبحوزة الأول السلاح المستخدم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.