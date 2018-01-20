محافظ كفر الشيخ: إزالة التعديات على 15 ألف فدان فى بحيرة البرلس





كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، إنه تمت إزالة التعديات على 15 ألف فدان بالبركة الغربية ببحيرة البرلس، وأن أعمال إزالة الحشائش والسدود وورد النيل بالبركة الغربية مستمرة حتى ازالة الحشائش وورد النيل وجميع المخالفات بها، لزيادة مساحة الصيد الحر ولتنمية الثروة السمكية.

وأضاف نصر، فى بيان له اليوم، أنه تم حصر جميع التعديات على بحيرة البرلس وحملات الإزالة مستمرة فى إزالة هذه التعديات من تحاويط وعلب مخالفة، والسدود بالتزامن مع إزالة ورد النيل والحشائش بالبركة الغربية وعدد من المناطق فى بحيرة البرلس ورفع كفاءة قسم شرطة المسطحات بالبركة الغربية، لافتاً انه سيتم تطهير قنال برمبال لضمان تدفق المياه المالحة من المتوسط وجلب كميات ضخمة من زريعة الاسماك إلى البحيرة، إلى جانب دراسة تقسيم بحيرة البرلس إلى ثلاث قطاعات امنية لمواجهة التعديات والصيد الجائر وفرض القانون ببحيرة البرلس وحماية حقوق الصيادين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم إقامة منطقة حرة عامة بالساحل الشمالى الغربى لمحافظة كفر الشيخ شمال مركز مطوبس، على مساحة 150 فدانًا، لخدمة التنمية والاستثمار وتوفير فرص العمل بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ كفرالشيخ، بأجهزة المحافظة لمناقشة إقامة عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة ضمن مخطط " آفاق 2018 " لتنمية مراكز المحافظة، وذلك بحضور المحاسب محمد ابو غنيمة السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية.

من ناحية أخرى ناقش المهندس راضى أحمد أمين، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، 72 شكوى وطلب للمواطنين فى اللقاء الأسبوعى بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور المحاسب محمد ابو غنيمة السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى، والعميد سيد أحمد محمد سيد أحمد، والمحاسب محمد عبيدى، أعضاء مجلس النواب، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع لقاءات الجماهير بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، طلب احد المواطنين الموافقة على اقامة مشروعات سمكية ودواجن، حيث تم احالته إلى ادارة الاستثمار بالمحافظة، وطلب احد المواطنين، بتحويل أرضة إلى مزارع سمكية لعدم صلاحيتها للزراعة بحسب ما قدمه، وطلب تجديد ندب لموظفة من التربية والتعليم بكفر الشيخ إلى التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، وطلب احدى المواطنات بالموافقة على فتح تحقيق فى بناء مخالف بمركز كفرالشيخ، وطلب احد المواطنين بالموافقة على اعادة بناء المحال التجارية القديمة وتقنين اوضاعهم بمصيف بلطيم، بالاضافة إلى طلبات ترخيص أكشاك بكفرالشيخ، وطلبات اعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة.

وبحث السكرتير العام، عدد من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الأخر إلى جهات الاختصاص، بالاضافة إلى تواصل رؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية مع المواطنين، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدا أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

جدير بالذكر، أن محافظ كفر الشيخ، كلف رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعى لحل مشاكل المواطنين بحضور كافة الأجهزة وجميع القيادات التنفيذية بكل مركز، على أن يتم عقد هذا اللقاء يوم السبت من كل أسبوع، وذلك بالتزامن مع لقاء المواطنين الأسبوعى بديوان عام المحافظة.