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محافظ دمياط: إنشاء مبنى لقسم الغسيل الكلوي بمستشفى السرو المركزي

السبت، 20 يناير 2018 09:26 م
محافظ دمياط: إنشاء مبنى لقسم الغسيل الكلوي بمستشفى السرو المركزي الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط عبده عبد البارى
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن إنشاء مبنى لقسم الغسيل الكلوي بمستشفى السرو المركزي بالجهود الذاتية، حيث وافق المحافظ على الطلب المقدم من مديرية الصحة بإنشاء المبنى نظرا لزيادة أعداد المرضى المحتاجين للغسيل الكلوي وللارتقاء بالمستشفى و الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. 

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن المحافظ وجه بتدبير القوى البشرية اللازمة لتشغيل القسم فور الانتهاء من إنشائه وتقديم كل الدعم للمجتمع المدني لاستخراج كافة التراخيص اللازمة للبناء وإتباع المعايير التصميمية للمنشآت الصحية والالتزام بتعليمات أى جهة للإشراف الهندسى.


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