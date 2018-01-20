محافظ الغربية يستقبل نواب مركز المحلة وعدد من العمد

محافظ الغربية يستقبل نواب مركز المحلة وعدد من العمدالسبت، 20 يناير 2018 04:56 م
محافظ الغربية مع عدد من النواب وعمد القرى
الغربية عادل ضرة
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استقبل اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، أعضاء مجلس النواب، عن مركز المحلة الكبرى وعمد قرى الهياتم وسندسيس والعامرية وعزبة راتب وعدد من أهالى القرى، بمركز المحلة الكبرى بالديوان العام لمحافظة الغربية، حيث قدموا الشكر لمحافظ الغربية، لافتتاحه عددا من المشروعات الخدمية بهذه القرى خلال جولته يوم الخميس الماضى ومتابعته الدورية لهذه المشروعات حتى تم الانتهاء منها.
وأكد الأهالى احترامهم وتقديرهم لمحافظ الغربية وشكرهم لتعاونه معهم وتلبية كافة مطالبهم، حيث أكد الأهالى أن هذه القرى والعزب لم تر محافظاً منذ سنوات طويلة إلا عندما تولى اللواء أحمد ضيف صقر محافظة الغربية، حيث أولى اهتماماً كبيراً بهذه القرى والعزب للنهوض بها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل كل مشاكل القرى والعزب على الفور عن طريق زياراته لها وعقد اللقاءات الجماهيرية الدورية مع الأهالى التى يعقدها المحافظ بهذه القرى على أرض الواقع، وخلال اللقاء قدم محافظ الغربية الشكر للأهالى على تبرعاتهم ومشاركتهم للمحافظة فى إنشاء مشروعات خدمية من خلال تبرعاتهم وعلى عملهم الخير الذى يعود بالنفع على جميع المواطنين.
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