محافظ الغربية يستقبل مواطنا تبرع بقطعة أرض ثمنها مليونا جنيه لإقامة مدرسة

محافظ الغربية يستقبل مواطنا تبرع بقطعة أرض ثمنها مليونا جنيه لإقامة مدرسةالسبت، 20 يناير 2018 04:46 م
اللواء أحمد ضيف صقر يستقبل مواطنا تبرع بقطعة أرض
الغربية - أحمد زيادة
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استقبل اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، الحاج بسيونى عبد الحميد بسيونى، الذى تبرع بقطعة أرض تبلغ قيمتها مليونا جنيه، لإقامة مدرسة إعدادية أو ثانوية فى عزبة راتب، تقديرا منه لمحافظ الغربية ودعما للمشروعات الجارية وسرعة إنجازها.
وقال الحاج بسيونى عن تبرعه، إنه يأتى تقديرا منه لاهتمام المحافظ بأوضاع القرى فى مركز المحلة، ومتابعته لكل المشروعات الجارية بالقرى بصفة دورية، لضمان الانتهاء منها فى المواعيد المحددة.
وخلال اللقاء، قدم اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، الشكر للمواطن بسيونى عبد الحميد بسيونى على تبرعه الذى يعود بالنفع على أبناء القرية، ويمثل رسالة وطنية بالغة الأهمية لعموم المصريين، بضرورة التكاتف والتعاون لإنجاز مشروعات التنمية التى تقود مصر إلى الأمام.
محافظ الغربية يستقبل مواطنا تبرع بقطعة أرض بمليونى جنيه
الحاج بسيونى مع محافظ الغربية
الحاج بسيونى يقدم وثيقة التبرع خلال لقائه بمحافظ الغربية
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