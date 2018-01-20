محافظ الدقهلية يوجه رؤساء المدن بشن حملات لإزالة تعديات الأراضى الزراعية





الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، على ضرورة الإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الزراعية واملا ك الدولة وإزالة مخالفات المبانى بنطاق الوحدة المحلية، مؤكدًا على الدور الهام والرئيسى لرؤساء الوحدات المحلية القروية فى ضبط جميع المخالفات واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، مشيرًا إلى أنه سيتم اقاله المتقاعسين عن العمل فى ازاله التعديات والمخالفات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة محافظ الدقهلية، برؤساء المراكز والمدن الجدد، بحضور المهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، بعد حركة التغيرات التى اجريت

ووجه محافظ الدقهلية، ضرورة الاهتمام الكامل بأعمال النظافة ورفع القمامة بجميع الشوارع والميادين بصفة مستمرة، مؤكدًا على ضرورة أن يشعر المواطنين بالتغير فى أسلوب الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم فى كافه المجالات خاصة ما يتعلق بمتطلبات حياتهم اليومية.

وأشار الشعراوى، إلى أهمية التنسيق مع قطاع الكهرباء لدعم أعمال الإنارة والاهتمام بها بنطاق الوحدات المحلية وذلك عملا على راحة المواطنين، موجهًا بضرورة التعامل الفورى مع كافه أنواع المخالفات وإزالة المخالفة على نفقه المخالف.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه لابد من إعداد رؤية شاملة من جانب كل رئيس مركز لتطوير العمل التنفيذى بجميع القطاعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا رئيس مركز شربين، على سرعة الانتهاء من كورنيش شربين، كما وجه رئيس مركز ومدينه طلخا رفع كفاءة الطرق بها وإنارتها.

وأكد شعراوى، على أهمية حصر احتياجات كل مركز ومدينة من المساعدين والسكرتير والنواب، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق التام بين الرؤساء الحاليين والسابقين للمعرفة الكاملة عن اوضاع وأحوال كل مركز لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المشكلات الموجودة فى كل مركز ومدينه. مشيرًا إلى أن تكون عملية التسليم والتسلم فيما بين الرؤساء الجدد والسابقين بشكل حضارى ومتميز وعلى أعلى قدر من المسئولية، مشيرًا إلى عقد اجتماع موسع الأسبوع القادم لجميع رؤساء المراكز والمدن لبحث كافة الاحتياجات والمطالب والمشكلات بكل مركز ووضع الحلول المناسبة لها.

يذكر أن حركة التغييرات شملت، نقل محمود أبو طالب، من رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين إلى رئاسة مركز ومدينة منية النصر، السادات أحمد مصطفى، من رئاسة مركز نبروه إلى رئاسة مركز ومدينة شربين، عثمان السيد عثمان، من رئاسة مركز ومدينة المنصورة إلى رئاسة مركز ومدينة طلخا، ونقل اللواء أحمد رأفت، من رئاسة مركز بلقاس إلى مركز ومدينة المنصورة، محمد الشيوى، من رئاسة مركز ومدينة شربين إلى رئاسة مركز ومدينة بلقاس، وتكليف عطيات محمود، رئيس مركز ومدينة شربين السابق برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، كما تم ترقية محمد جلال، من نائب مركز ومدينة نبروه إلى رئاسة مركز ومدينة نبروه.