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محافظ الاسكندرية: نقدم الدعم الكامل للكوادر الرياضية

السبت، 20 يناير 2018 06:19 م
محافظ الاسكندرية: نقدم الدعم الكامل للكوادر الرياضية الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية


الإسكندرية جاكلين منير
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أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، حرصه الدائم على تشجيع الرياضة والرياضيين وتقديم كامل الدعم لإعداد كوادر وقيادات رياضية، خاصة من الشباب للعمل على النهوض بالمنظومة الرّياضيّة على مستوى الإسكندرية، أحد أهم وأكبر المدن الرياضية بمصر.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، فى إحدى جلسات فاعليات "الدورة التدريبية فى التسويق والاستثمار الرياضى"، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية محافظة الإسكندرية، لتنمية الكوادر والقيادات الرياضية، خلال الفترة من 19 حتى 25 يناير الجارى، والمقامة بالمدينة الشبابية بأبى قير.

وخلال الجلسة أوضح المحافظ للمشاركين أهمية الاستفادة من تلك الدورات التدريبية والتى تهدف إلى إعداد كوادر رياضية فى مجال الاستثمار الرياضى.


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