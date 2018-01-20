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محافظ الإسماعيلية يشهد فعاليات مبادرة اسمعني بقلبك لذوى الإحتياجات الخاصة

السبت، 20 يناير 2018 05:11 م
محافظ الإسماعيلية يشهد فعاليات مبادرة اسمعني بقلبك لذوى الإحتياجات الخاصة جانب من الفعالية


الإسماعيلية – جمال حراجى
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شهد اللواء يس طاهرمحافظ الإسماعيلية، مراسم انطلاق فعاليات مبادرة " اسمعني بقلبك " لذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين تحت إشراف الدكتورة سيرين حجازى الرئيس الشرفي للمبادرة، التى استضافتها هيئة قناة السويس بنادي الشاطئ " الدنفاه " تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة على ضفاف قناة السويس، وتحت إشراف وتنفيذ اللواء خالد العزازي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات العامة، والتى أقيمت بالتعاون بين مؤسسة تحيا مصر، ونادى العزيمة للمعاقين بالإسماعيلية، وجمعية التثقيف الفكرى للتنمية، وجمعية النورللمكفوفين، وبمشاركة جمعية شباب رابعة من شمال سيناء، ومركز هيئة قناة السويس لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

 وتأتى هذه الاحتفالية انطلاقا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، باعتبارعام 2018 عام المعاق وذوى الإحتياجات الخاصة وحضر اللقاء كل من محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والنائب أشرف عمارة عضو مجلس النواب، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد كبير من القيادات التنفيذية، ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية ومديري مديريات التضامن الإجتماعى والشباب والرياضة.

وتضمنت فعايات المبادرة تقديم مجموعة من العروض الفنية والفقرات الشعرية للموهوبين من المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، وخلال الاحتفالية، تم إرسال وإعلان رسالة تأييد، من جموع فئات ذوى الاحتياجات الخاصة للرئيس عبد الفتاح السيسى والتأكيد على مبايعته للترشح للفترة الرئاسية الثانية .


 

 


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