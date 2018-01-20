مجلس نقابة الصحفيين يعتمد نتيجة القيد لجدول المشتغلين

مجلس نقابة الصحفيين يعتمد نتيجة القيد لجدول المشتغلينالسبت، 20 يناير 2018 05:50 م
عبد المحسن سلامة
كتب محمد السيد
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اعتمد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، نتيجة القيد لجدول المشتغلين التى عقدت خلال الأيام الماضية، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده المجلس مساء اليوم.
وكانت لجنة القيد برئاسة خالد ميرى قد عقدت جلستها الأسبوع الماضى للنقل من جدول تحت التمرين لجدول المشتغلين.
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