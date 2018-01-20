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مبعوث روسيا بدمشق: انعقاد مؤتمر سوتشى للحوار السورى بموعده آخر يناير

السبت، 20 يناير 2018 04:33 م
مبعوث روسيا بدمشق: انعقاد مؤتمر سوتشى للحوار السورى بموعده آخر يناير محادثات السلام حول سوريا- أرشيفية


أ ش أ
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أكد مبعوث الرئيس الروسى إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، اليوم السبت، أن انعقاد مؤتمر (سوتشي) للحوار السورى سيتم فى موعده المقرر له 29 و30 يناير الجاري، وأن الدول الضامنة اتفقت على قوائم المشاركين فيه.


وقال لافرينتييف - فى تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إنه تم الاتفاق مع إيران وتركيا على قوائم المشاركين فى المؤتمر، كما بحثت موسكو مع أنقرة سبل العمل مع المعارضة السورية، معربا عن أمله فى مشاركة الأمم المتحدة على أرفع مستوى وحضور المبعوث الأممى ستيفان دى ميستورا.
وأضاف أن روسيا تأمل أيضا حضور الولايات المتحدة مؤتمر (سوتشي) بصفة مراقب، مشيرا فى الوقت ذاته إلى عدم شرعية وجود القوات الأمريكية على أراضى سوريا بلا إذن من الحكومة فى دمشق.


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