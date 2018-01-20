ماكرون: فرنسا بحاجة إلى ألمانيا لتحقيق الإصلاح فى أوروبا





باريس أ ش أ

أكد الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، أن فرنسا بحاجة لألمانيا لإصلاح أوروبا ، وذلك قبل يومين من تصويت مصيرى على تشكيل ائتلاف حكومى بين المحافظين والإشتراكيين الديمقراطيين ببرلين.

وقال ماكرون - فى تصريحات عقب لقاءه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم بقصر الإليزيه - " ما أستطيع بكل بساطة قوله إن الطموحات التى نحملها بحاجة لتتضافر مع الطموحات الألمانية لكى تتحقق".

وأعلن أن فرنسا وألمانيا ستوقعان الإثنين بيانا مشتركا لوضع أسس معاهدة جديدة بينهما لتعزيز التعاون الثنائى ووضع حلول مشتركة للتحديات الراهنة.

من جانبها ، قالت المستشارة الإلمانية إن الإستقرار الحكومى فى ألمانيا لا غنى عنه لاحراز تقدم فى البناء الأوروبى، وأضافت " أنا مرتاحة للطريق الذى نسلكه ، وأعتقد أن كثيرين من الذين سيشاركون فى مؤتمر الحزب الإشتراكى الديمقراطى سيعملون لكى نصل إلى إجراء مفاوضات حول الائتلاف ، إلا أن القرار يبقى حصرا بأيدى الاشتراكيين الديمقراطيين فى ألمانيا".

ورحبت ميركل بقرار تجديد معاهدة (الإليزيه) الموقعة بين البلدين عام 1963 حتى تمكنهما من مجابهة تحديات جديدة ، مؤكدة أن الاختلاف اليوم ، بعد مرور 55 عاما على هذه المعاهدة ، هو أن الصداقة والتعاون الفرنسى الألمانى يساهمان فى تعزيز أوروبا.