مؤتمر صحفى لميركل ورئيس وزراء بلغاريا لبحث ملفات الهجرة واللجوء

مؤتمر صحفى لميركل ورئيس وزراء بلغاريا لبحث ملفات الهجرة واللجوءالسبت، 20 يناير 2018 04:18 م
ميركل ورئيس وزراء بلغاريا
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)
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عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمرا صحفيا مع رئيس الوزراء البلغارى بوريسوف فى صوفيا ببلغاريا، حيث تبحث ميركل مع بوريسوف أولويات رئاسة بلغاريا للاتحاد الأوروبى مثل إصلاحات سياسات اللجوء والهجرة.
ويرغب بوريسوف فى مناقشة دمج دول غرب البلقان في الاتحاد الأوروبى وفى علاقات الاتحاد الأوروبى مع تركيا.
وتولت بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى فى بداية العام الجارى، وهى المرة الأولى منذ انضمامها إلى الاتحاد.
جانب من المؤتمر الصحفى
كلمة المستشارة الألمانى أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
كلمة أنجيلا ميركل
ميركل ورئيس وزراء بلغاريا
جانب من المؤتمر الصحفى لميركل ورئيس وزراء بلغاريا
وصول رئيس وزراء بلغاريا
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