لافروف: الرئيس الفلسطينى على استعداد للقاء نتنياهو فى روسيا

لافروف: الرئيس الفلسطينى على استعداد للقاء نتنياهو فى روسياالسبت، 20 يناير 2018 04:20 ص
سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
نيويورك أ ش أ
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مستعد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى روسيا.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن لافروف قوله - فى مؤتمر صحفى بولاية نيويورك، الجمعة - " بعد رؤيتنا لمصالح الإسرائيليين والفلسطينيين اقترحنا أن يلتقى رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عباس فى روسيا دون شروط مسبقة ، هذه المبادرة ما زالت قائمة".
وأضاف " وفقا لما أفهم ، فإن الرئيس الفلسطينى مستعد لمثل ذلك اللقاء ، ستكون لدينا اتصالات مع كل من القادة الفلسطينيين والقيادة الإسرائيلية فى المستقبل القريب".
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