لافروف: الرئيس الفلسطينى على استعداد للقاء نتنياهو فى روسيا





نيويورك أ ش أ

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مستعد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن لافروف قوله - فى مؤتمر صحفى بولاية نيويورك، الجمعة - " بعد رؤيتنا لمصالح الإسرائيليين والفلسطينيين اقترحنا أن يلتقى رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عباس فى روسيا دون شروط مسبقة ، هذه المبادرة ما زالت قائمة".

وأضاف " وفقا لما أفهم ، فإن الرئيس الفلسطينى مستعد لمثل ذلك اللقاء ، ستكون لدينا اتصالات مع كل من القادة الفلسطينيين والقيادة الإسرائيلية فى المستقبل القريب".