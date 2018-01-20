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لافروف: الرئيس الفلسطينى على استعداد للقاء نتنياهو فى روسيا

السبت، 20 يناير 2018 04:20 ص
لافروف: الرئيس الفلسطينى على استعداد للقاء نتنياهو فى روسيا سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى


نيويورك أ ش أ
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مستعد للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن لافروف قوله - فى مؤتمر صحفى بولاية نيويورك، الجمعة - " بعد رؤيتنا لمصالح الإسرائيليين والفلسطينيين اقترحنا أن يلتقى رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عباس فى روسيا دون شروط مسبقة ، هذه المبادرة ما زالت قائمة".

وأضاف " وفقا لما أفهم ، فإن الرئيس الفلسطينى مستعد لمثل ذلك اللقاء ، ستكون لدينا اتصالات مع كل من القادة الفلسطينيين والقيادة الإسرائيلية فى المستقبل القريب".


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