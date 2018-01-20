كيف أثرت الكوارث الطبيعية على إعادة التأمين ؟





رانيا فزاع

طرح الاتحاد المصرى للتأمين فى أخر نشرة معلوماتية له التساؤلات المرتبطة بتأثير الكوراث الطبيعية على سوق إعادة التأمين ، والسعة الاكتتابية والشروط والأسعار الخاصة بإتفاقيات إعادة التأمين .

وبحسب نشرة الاتحاد ، فأحد التقارير الصادرة عن A.M. Best أظهرت أن الأرباح التى دخلت فى حساب الربع الثالث لشركات إعادة التأمين ، قد إنخفضت نوعاً ما بسبب التحديات المستمرة فى السوق كما أن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية كان لها أثر سلبي على أرباح الاكتتاب عام 2017 ، على الرغم من أن سوق إعادة التأمين قد أثبت قدرته على الصمود وإستيعاب هذه الأحداث .

ومن جانبه قال خالد سيد الرئيس التنفيذى بشركة ابيكس للوساطة والاستشارات التأمينية إن الخسائر المادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية تعد أعلى سعراً هذا العام عن أى عام مضى ، مضيفاً فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن التكلفة التأمينية العام الماضى بلغت 135 مليار دولار مما يمثل عبء واضح على شركات التأمين والإعادة بدورها.

وأكد السيد أن من بين النتائج المباشرة لذلك رفع الأسعار من خلال الاتفاقيات النسبية واللانسبية والعمليات الاختيارية ، موضحاً أن عدد كبير من الشركات تحقق الآن ربح أقل.

أما عن تأثير الكوارث الطبيعة على الاكتتاب فقال إن السوق تأثر بسبب الكوارث الطبيعية وبدأت الشركات العاملة فى السوق تتشدد ، مما سيتسبب بعد ذلك فى إرتفاع الأسعارعلى العملاء .

على الجانب الآخر أكد الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الفنية إلى إنه يسعى لمواكبة الاتجاهات الحديثة والإطلاع على كل جديد يطرأ على أسواق التأمين العالمية وتقديمها إلى سوق التأمين المصرى .

وأوصت نشرة الاتحاد شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى بمحاولة الإستفادة من البدائل التى تقدمها أسواق رأس المال بما يساعد فى تطوير صناعة التأمين فى مصر.

يذكر أن إعادة التأمين تُعرف بأنها العقد الذى يتم شراؤه من قبل شركة تأمين من شركة تأمين أخرى أو أكثر ، كوسيلة لإدارة الخطر أو التخفيض من قيمة الضرائب ، وبموجب العقد يتعهد الطرف الأول بأن يعوض الطرف الثانى وهو شركة التأمين أو المؤمن عن الخسائر .

وترجع أهمية إعادة التأمين إلى أنه يدعم الشركات فى قبول أكبر عدد من الأخطار من الأشخاص المؤمن عليهم ، أو حتى الأخطار العالمية التى تزيد عن قدرات الشركة المالية ، وتحتفظ هنا الشركة لنفسها بجزء من هذه الأخطار والتأمين على الجزء الباقى الذى يزيد عن قدرتها ، وبالتالى تسهل على الشركة قبول أكبر عدد ممكن من عمليات التأمين .