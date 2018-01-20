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قوات كردية فى سوريا: الهجوم التركى لم يترك لنا خيار سوى المقاومة

السبت، 20 يناير 2018 08:31 م
قوات كردية فى سوريا: الهجوم التركى لم يترك لنا خيار سوى المقاومة قوات سوريا الديقراطية - أرشيفية


(رويترز)
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قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية إن الضربات الجوية التركية على عفرين السورية لم تترك لها من خيار سوى المقاومة مضيفة أن أنقرة ضربت أحياء يقطنها مدنيون.

وحثت الوحدات الرجال والنساء فى شمال سوريا على الانضمام إليها لحماية عفرين، وذكرت أنها ستقف فى وجه هذا الهجوم مثلما وقفت فى هجمات سابقة ضد قرى ومدن أخرى.

وأعلنت الوحدات "النفير العام من أجل مساندة عفرين وناشدت شعوب روج آفا وعموم الشعب الكردستانى وكافة الأطراف الديمقراطية المشاركة فى النفير العام من أجل عفرين والوقوف فى وجه الهجمات التركية".

وفتحت تركيا جبهة جديدة فى الحرب السورية اليوم السبت بقصف عفرين مما يشير لاحتمال تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن.


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قوات كردية

سوريا

المقاومة

عفرين



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