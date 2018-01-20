قاعة كبرى مجهزة بأحدث الوسائل لاستقبال المرشحين بالهيئة الوطنية للانتخابات





كتب إبراهيم قاسم

جهزت الهيئة الوطنية للاتتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قاعة كبرى فى الطابق الأرضى بمقر الهيئة، لاستقبال المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة 2018، والتى تتسع لأكثر من 90 فردا، ومجهزة بأحدث الوسائل التقنية وأجهزة الحاسب الآلى.

ووضعت الهيئة داخل القاعة المجهزة بنر كبير يحمل الرموز الانتخابية، وعددها 15 رمزا انتخابيا، فى حين تم تجهيز القاعة بشبابيك زجاجية حتى يتمكن المرشح أو وكيله من التحدث مع اللجنة المشكلة لتلقى أوراق الترشح من خلف الزجاج.

كما تم وضع بوابة إلكترونية على مدخل مقر الهيئة، لإجراء عمليات التفتيش والتأمين اللازمة لأعضاء الهيئة والمرشحين.