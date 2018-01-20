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فيديو وصور.. وزير الصحة يتفقد مستشفى بنى سويف العام قبل افتتاحه

السبت، 20 يناير 2018 04:34 م
فيديو وصور.. وزير الصحة يتفقد مستشفى بنى سويف العام قبل افتتاحه وزير الصحة يتفقد مبنى العيادات الخارجية


بنى سويف - هانى فتحى
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تفقد الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة ، أعمال التطوير بمستشفى بنى سويف العام ، ومن المنتظر أن يفتتحه الرئيس السيسى غدا الأحد عبر الفيديو كونفرانس.

ومرّ وزير الصحة يرافقة الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف والدكتور هانى همام مدير مستشفى بنى سويف العام والدكتور أحمد بغدادى مدير إدارة العلاج الحر والدكتورة دعاء الروبى مدير إدارة الرعاية الحرجة على الاقسام الجديدة بمبنى العيادات الخارجية .

وتابع الوزير اللمسات النهائية قبيل الافتتاح غدا الأحد ، بحضور قيادات القوات المسلحة المشرفة على إنشاء المشروع.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف ، إن أعمال تطوير المرحلة الثانية للمستشفى العام تشمل إنشاء مبنى العيادات الخارجية المقام على  4 طوابق ويضم 43 عيادة فى جميع التخصصات الطبية، و8 عيادات للأسنان، وغرفتين للآشعة.

تم تزويد المبنى بخدمة الانتظار الإلكترونى إذ سيتم جلوس المرضى فى صالة الانتظار يأخذ خلالها المريض رقمًا تجنبا للتكدس والتزاحم على العيادات ولراحة المرضى .

كما تشمل المرحلة الثانية من تطوير المستشفى العام ، مبنى به 24 سريرا ، بالإضافة إلى 60 حضانة جديدة، ومنطقة تعقيم مركزى بالكامل تحتوى على جهاز تعقيم بلازما لأول مرة يعمل فى الصعيد، ومكاتب إدارية وصالة لاجتماعات الأطباء.

وزير الصحة يتفقد مبنى العيادات الخارجية (1)
وزير الصحة يتفقد مبنى العيادات الخارجية
وزير الصحة يتفقد مبنى العيادات الخارجية (2)
وزير الصحة يتفقد مبنى العيادات الخارجية 
وزير الصحة يتفقد مبنى العيادات الخارجية (3)
وزير الصحة يتفقد مبنى العيادات الخارجية
وزير الصحة يتفقد مبنى العيادات الخارجية (4)
وزير الصحة يتفقد مبنى العيادات الخارجية
وزير الصحة يتفقد مبنى العيادات الخارجية (5)
وزير الصحة يتفقد مبنى العيادات الخارجية
وزير الصحة يتفقد مبنى العيادات الخارجية (6)
وزير الصحة يتفقد مبنى العيادات الخارجية
وزير الصحة يتفقد مبنى العيادات الخارجية (7)
وزير الصحة يتفقد مبنى العيادات الخارجية 
وزير الصحة يتفقد مبنى العيادات الخارجية (8)
وزير الصحة يتفقد مبنى العيادات الخارجية 

 


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