فيديو.. "عايز سعادة ببلاش تعالى المطرية".. أول محل للملابس المجانية





كتب : أحمد حسنى

"اللى عنده إحباط.. اللى عايز طاقة ويشحن يجى هنا.. بنبيع الأمل والسعادة ببلاش، إحنا هنا بنتاجر فى السعادة، شعارنا شارك مجانى تلاقى السعادة"، بتلك الكلمات بدأ محمد الدقاق وأحمد فاروق عبد العزيز، حديثهما لكاميرا فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة، بعد إنشائهما أول محل لبيع الملابس مجانا لأى إنسان أيا كان جنسيته أو ديانته.

ويروى محمد الدقاق أحد المشاركين فى إنشاء أول محل للملابس مجانا بمنطقة المطرية بداية المشروع، فيقول،" الفكرة جتلى أنا وزميلى، كان عندنا هدوم كتير فايضة منا قولنا نحطها قدام المحل عندنا وهو نساعد أهل منطقتنا لأنها فقيرة جدا، مكناش متخيلين الأقبال ده، لقينا كل المنطقة بتاخد وناس بتجيب اللى عندها".

وأضاف الدقاق، " الفكرة بدأت من 3 شهور وكل يوم بتزيد، حتى أن دلوقتى فى مصانع بتجبلنا ملابس جديدة بتتوزع برده مجانا بدون أى مقابل"، مؤكدا أنه تلقى دعوات من عدد من المحافظات للذهاب إليهم نظرا لاحتياجهم لتلك الملابس أبرزها محافظتى " الإسكندرية، أسيوط".

وتابع صاحب محل الملابس المجانية،:" أول شهر فبراير هنروح إسكندرية وهنفرش هناك الملابس مجانآ لأى حد هناك، وبعدها هنروح أسيوط ونلف مصر كلها"، موضحآ أن فترة قيادة الرئيس السيسى ستشهد خيرا على المصريين وهو ما نحاول أن نشارك فيه ببعض الأمور والأفكار الصغيرة.

من جانبه قال أحمد فاروق أحد المشاركين بمحل بيع الملابس مجانآ،" أحنا هنا مبنسألش عن أى حاجة يهمنا البنى أدم بس، لا بنسأل عن جنسه أو ديانته أو لونه أو حتى أسمه وعنوانه، كل اللى يهمنا الفرحة اللى بياخد فرحان واللى بيدى فرحان وأحنا بنفرح معاهم"، مضيفآ أن المشروع أنتشر بسرعة كبيرة لم نتوقعها خاصة فى وسائل الإعلام وبين المواطنين.

وأستطرد فاروق:" أنا شخصيا بحب فرحة الأطفال، والله واحدة أفريقية رقصت فى الشارع لما عرفت أن الفستان اللى خدته ببلاش، دلوقتى مبقتش الهدوم بس اللى ببلاش لا اللى عنده احباط، اللى عايز يكسب طاقة إيجابية يجى هنا، اللى ممثل ومبتدأ وعايز يشوف تأثر الناس وانفعالاتهم وأحزانها وإنكسارها يجى هنا، هنا أحنا بنبيع كل حاجة ببلاش بنبيع السعادة ببلاش ياناس تعالوا".

وناشد فاروق، جميع المصريين بأن يبداو فى إسعاد الأخرين ولو بكمية صغيرة من ملابسهم القديمة، مستطردا: " والله لبس الأطفال هنا مبيقعدش لأن أحنا فى شتا والناس محتاجة والاسعار نار، فياريت الناس تساعد بعضها بأى حاجة والفكرة تنتشر"

ويقول حسنى موريس، أحد المشاركين فى المشروع، أن هذه الفكرة تثبت للجميع ان المسلم والمسيحى لا فرق بينهم داخل مصر، قائلا: " الناس مش بتصدق أنه الحاجة مجانآ، مبيصدقوش غير لما تاخد الحاجة وتمشى وتبقى مبسوطة، نفسى المشروع ده يكبر ويشمل جميع المحافظات من الصعيد لإسكندرية عشان كل الناس تبقى مبسوطة وتفضل مجانآ".