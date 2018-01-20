فرنسا: القبض على المتهم بالتخطيط لعمل إرهابى

فرنسا: القبض على المتهم بالتخطيط لعمل إرهابىالسبت، 20 يناير 2018 09:41 م
الشرطة الفرنسية - أرشيفية
كتب إبراهيم حسان
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أفادت فضائية ON live، فى خبر عاجل لها، بأن مصادر فرنسية أعلنت القبض على رجل عمره 33 عاما، متهم بالتخطيط لعمل إرهابى فى فرنسا.
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