فرنسا: القبض على المتهم بالتخطيط لعمل إرهابى





كتب إبراهيم حسان

أفادت فضائية ON live، فى خبر عاجل لها، بأن مصادر فرنسية أعلنت القبض على رجل عمره 33 عاما، متهم بالتخطيط لعمل إرهابى فى ​فرنسا​.