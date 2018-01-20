غداً .. انطلاق مشروع " مصنعك بقريتك "لحملة إئتلاف دعم مصر بكفر الشيخ

بحضور 4 محافظين وأعضاء البرلمان
غداً .. انطلاق مشروع " مصنعك بقريتك "لحملة إئتلاف دعم مصر بكفر الشيخالسبت، 20 يناير 2018 04:18 م
اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تشهد محافظة كفر الشيخ إطلاق حملة ائتلاف دعم مصر، غداً الأحد، بقاعة الشباب والرياضة، لتدشين مصنع بكل وحدة قروية ب 100 قرية رئيسية بمراكز المحافظة عبر مختلف المراحل بتكلفة 25 مليون جنيه، لكل مصنع لتشغيل 800 شخص في كل وحدة قروية، تحت رعاية اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، وذلك من خلال مشروع " مصنعك بقريتك "، بالتعاون مع النائب محمد السويدى رئيس إئتلاف دعم مصر بمجلس النواب، والنائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب .
ويتم إعلان انطلاق الحملة من محافظة كفرالشيخ إلى محافظات الجمهورية، بحضور اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، والدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، وأعضاء مجلس النواب، أعضاء ائتلاف دعم مصر، ورجال الأعمال، والشخصيات العامة والتنفيذية .
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