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غادة والى: تنشيط مبيعات الأسر المنتجة فى إجازة نصف العام

السبت، 20 يناير 2018 12:22 م
غادة والى: تنشيط مبيعات الأسر المنتجة فى إجازة نصف العام غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى


كتب مدحت وهبة
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أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن اختيار محافظة الأقصر لإقامة معرض ديارنا للأسر المنتجة، فى ساحة أبو الحجاج خلف معبد الأقصر جاء بمناسبة إجازة نصف العام، حيث يستهدف تنشيط التسويق والمبيعات لمنتجات الأسر المنتجة فى موسم السياحة الشتوى بالمحافظة ولجذب السياحة الداخلية والأجنبية لزيارة المعرض وشراء منتجاته التراثية المتميزة ضمن برنامج إجازتهم فى الأقصر. 

وأضافت غادة والى  فى تصريحات اليوم أن عدد العارضين المشاركين في ديارنا بالأقصر يبلغ 40 عارضاً من جمعيات الأسر المنتجة فى عدة محافظات مثل القاهرة و سوهاج و أسوان و النوبة والقليوبية و دمياط؛ إضافة إلى عارضين من محافظة الأقصر لافته إلى  أن المعرض الذي افتتحه محمد بدر محافظ الأقصر مساء أمس الجمعة  يشارك فيه الشركة القابضة للغزل و النسيج لتسويق وترويج منتجاتها وأقمشتها من خلال الشركات التابعة لها في المحلة و كفر الدوار و الشوربجى، بجانب تشجيع أصحاب مشروعات متناهية الصغر من مستفيدي الصندوق الاجتماعي بالأقصر وذلك بهدف تعظيم العائد من هذه المشروعات .

وأشارت الوزيرة إلى  منتجات البيت النوبى و المركز الحضرى بالأقصر والتى تشارك في المعرض لتحقيق عائد جيد لهذه الجمعيات التي يعمل بها عشرات الأسر وحفاظا على هوية وتراث وثقافة هذه المناطق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى،  إقامة معرض للحرف اليدوية التراثية فى الكويت فى الفترة من 18 إلى 22 فبراير المقبل وأنه سيتم اصطحاب 3 مدربين مصريين محترفين لإقامة ورشات تدريبية للراغبين فى تعلم الحرف اليدوية.

 

 

 


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