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السبت، 20 يناير 2018 07:43 م
خالد صلاح
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طالبان تعدم قيادى بها لارتباطه بداعش ومقتل مدنى شرق أفغانستان

السبت، 20 يناير 2018 04:09 م
طالبان تعدم قيادى بها لارتباطه بداعش ومقتل مدنى شرق أفغانستان عناصر طالبان- أرشيفية


أ ش أ
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قُتل مدنى وأصيب آخر بجروح فى انفجار بمدينة (جرديز) عاصمة ولاية (بكتيا) شرق أفغانستان.


وذكرت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، اليوم السبت، أن مدنيا قُتل وأصيب آخر جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، تم زرعها فى سيارة مدنية.


ولم تعلن أى جهة، بما فى ذلك حركة طالبان، مسئوليتها عن الحادث.
وتقع ولاية (بكتيا) على طول خطّ دوراند الحدودى الفاصل بين أفغانستان وباكستان، وبالقرب من المناطق القبلية ببكستان، والتى تعد مأوى لعديد من متمردى حركة طالبان وشبكة حقانى المسلحتين.


وفى سياق آخر، قام مسلحون تابعون لطالبان بإعدام قيادى سابق بها، فى ولاية نانجرهار الأفغانية، لارتباطه بموالين لتنظيم داعش.
ولم تعلق أى من حركات التمرد على هذا التقرير حتى الآن.
وثمة تقارير تفيد باستمرار أنشطة التمرد المتنامية التى تقوم بها جماعات تابعة لتنظيم داعش، المناوئ لطالبان، فى بعض أجزاء ولاية نانجارهار النائية، منذ عام 2014.

 


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