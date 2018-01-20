ضبط 11 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة





البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط 5000 لتر سولار قبل بيعها السوق السوداء بغرض إعادة البيع للتربح والكسب غير المشروع، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة.

كما تم ضبط 3000 لتر سولار وكمية قدرها 3000 لتر بنزين 80، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة.