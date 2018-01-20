video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 21 يناير 2018 06:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 11 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

السبت، 20 يناير 2018 09:02 م
ضبط 11 ألف لتر سولار وبنزين قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة بنزين - أرشيفية


البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق

شنت مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

 

وأسفرت الحملة التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط 5000 لتر سولار قبل بيعها السوق السوداء بغرض إعادة البيع للتربح والكسب غير المشروع، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة.

 

كما تم ضبط 3000 لتر سولار وكمية قدرها 3000 لتر بنزين 80، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 1200 مخالفة مرورية و2216 هاربا من أحكام قضائية فى حملة بالبحيرة

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

التموين

سولار

مباحث التموين



لا تفوتك
الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

الوطنية للانتخابات تحدد معهد ناصر والمركز الطبى وزايد لفحص مرشحى الرئاسة

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

النقض تؤيد حكم إعدام 3 متهمين والمؤبد لـ4 آخرين بتهمة قتل اللواء نبيل فراج

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

بالأرقام.. ننفرد بقائمة الأسعار الجديدة لتذاكر خطوط السكة الحديد بعد الزيادات.. "القاهرة- الإسكندرية" 66 جنيها للأولى مكيف و45 للثانية مكيف.. و115 الـ vip و25 للمميز.. و"القاهرة- أسوان" 171.6 جنيه للأولى

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

لماذا تتجه أنظار أندية الدورى الإنجليزى صوب اللاعبين المصريين؟.. الالتزام والاجتهاد فى التدريبات.. التحلى بالروح القتالية والرغبة فى تقديم الأفضل.. وانخفاض أسعار الفراعنة مقارنة بدوريات القارة السمراء

"س" و "ج".. دليلك الكامل لفهم قضية الكنائس غير المرخصة فى مصر

"س" و "ج".. دليلك الكامل لفهم قضية الكنائس غير المرخصة فى مصر

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

الزمالك يتسلّح بـ"ملايين النقاز" لخطف هداف إنبى من الأهلى

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

سامي عابدين

تشديد العقوبات

يجب تشديد العقوبات على الكل المصدر والعاقل والمسار مع مصادرة السيارات نهائي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة